NBA, James ferma anche i Celtics

Sette le gare di regular season NBA disputate nella notte. Bel successo dei LA Lakers che si aggiudicano la sfida con i Celtics,. storici rivali (114-112, 32 punti di Davis, 29 di James). Bene Toronto (127-81 ai danni di Indiana).

Denver batte Minnesota (128-116) mentre Chicago si sbarazza di Washington (128-116). OKC si impone su San Antonio (131-103, 13 punti per Belinelli). Portland vince, in volata, con Detroit (107-104). Infine, con 28 punti di Williamson, New Orleans piega Golden State (115-101).

SPORTAL.IT | 24-02-2020 07:41