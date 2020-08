NBA, James guida la rivolta: stagione finita?

Dopo il rinvio delle tre partite di play-off in programma nella notte, ci sono nuovi aggiornamenti legati all’NBA. LA Lakers e LA Clippers avrebbero espresso la loro volontà di non scendere più in campo e, di conseguenza, boicottare l’intero resto della stagione.

Guidati da Lebron James, le due franchigie avrebbero spiegato le loro ragioni (legate al caso Blake e alla necessità di “dare un forte segnale”). Le altre franchigie sarebbero intenzionate a riprendere ma, senza LA Lakers e LA Clippers, tornare a giocare sarebbe impossibile.

