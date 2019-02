NBA, James: "I play-off sono ancora l'obiettivo"

Al momento, i LA Lakers sono fuori dalla post season NBA. Uno smacco per James che ha giocato ben otto Finals consecutive. La sua nuova squadra ha un record negativo (28-29) e rischia davvero grosso.

Lo sa bene il Re che spiega: "I play-off sono ancora il nostro obiettivo. Ovviamente, sarebbe stato meglio conquistare qualche vittoria, quando io ero fuori (per infortunio, ndr) ma non è successo. Ora sarà un po' diverso dal passato, Il mio livello di intensità dovrà, ora, essere alto, non sono contento che debba farlo così presto nella stagione".

