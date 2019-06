Dopo aver firmato Davis, i Los Angeles Lakers non si fermano e stanno provando, in ogni modo, a regalare a James una roster di altissima qualità. Il prossimo innesto potrebbe essere quello di J.R. Smith, in uscita dai Cavs.

La 33enne guardia sarebbe ben disposta a tornare a giocare al fianco di James con cui, nel 2016, ha conquistato l'anello NBA. Considerato un giocatore dal carattere complicato, è sempre stato un fido scudiero di King James.

SPORTAL.IT | 26-06-2019 07:21