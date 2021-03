Altra grande prova di LeBron James. Il 23 gialloviola mette a referto ben 37 punti nella gara vinta dai suoi Los Angeles Lakers ai danni degli Charlotte Hornets (116-105). Record dei Campioni NBA sempre più brillante: 28-13.

Sorride anche Atlanta che si sbarazza di OKC (116-93, 8 punti per Gallinari, partito dalla panchina). Grazie a 36 punti di Lillard, Portland vince il match con New Orleans (101-93, solo panchina per Melli).

OMNISPORT | 19-03-2021 07:13