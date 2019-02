NBA, James torna e vince

Sei le gare disputate nella notte NBA. Dopo 17 gare di assenza, torna James e i Lakers battono i Clippers in un derby tiratissimo (114-112 per i gialloviola, 22 punti per il Re). Bel successo di Detroit ai danni di Dallas (93-89).

Il big match, ad Est, tra Milwaukee e Toronto sorride ai Bucks che si impongono 105-92 (19 punti di Antetokounmpo). San Antonio, con 17 punti di Belinelli, supera Brooklyn (117-114). Philadelphia sorprende Golden State (113-104, 41 punti di Curry). Cade Indiana, battuta da Orlando (107-100).

SPORTAL.IT | 01-02-2019 07:20