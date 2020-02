NBA, Kerr: "Curry tornerà, se lo meritano i fan"

Stephen Curry, asso dei Golden State Warriors, è ai box, per un infortunio alla mano, dallo scorso 30 ottobre. In tanti ritengono che potrebbe anche non tornare per il resto della stagione in corso ma coach Steve Kerr la pensa diversamente.

"Non appena sarà pronto, tornerà. I nostri fan se lo meritano. E' la cosa giusta da fare", le parole dell'allenatore dei Warriors riportate da ESPN. Il ritorno del 31enne due volte MVP è previsto nella seconda metà del mese di marzo.

SPORTAL.IT | 20-02-2020 07:41