NBA, Kerr: "E' come la off-season"

L'NBA è sempre al lavoro per trovare il modo per tornare in campo (resta attuale l'ipotesi di "affittare" Las Vegas). Intanto Kerr, tecnico dei Golden State Warriors, ammette: "Per noi è come se fossimo già nella off-season e ci preparassimo alla prossima regular season", le sue parole riportate da ESPN.

Il coach dei Warriors spiega: "L'aspetto mentale è una componente importante in questo momento. Come essere umani, non eravamo pronti a tutto questo. Si può cominciare a vedere la frustazione nella gente che sta seguendo le regole".

SPORTAL.IT | 29-04-2020 07:41