NBA, King James chiama CP3

Negli Stati Uniti si parla molto del futuro di Chris Paul. Il 35enne play è alla ricerca di una squadra da titolo (non ha mai vinto un anello in carriera). Il desiderio sarebbe quello di giocare con LeBron James ai LA Lakers. King James sarebbe ben felice di avere CP3 al suo fianco.

Il problema è di natura economica. CP3 ha un contratto garantito, per i prossimi due anni, a 85,5 milioni di dollari. Tanti, troppi per i LA Lakers che dovrebbero liberarsi di tanti contratti per avere lo spazio salariale per inserire CP3. Tuttavia, la situazione è in divenire. Potrebbero esserci soprese.

OMNISPORT | 27-10-2020 07:38