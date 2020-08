NBA: ko a sorpresa per Bucks e Lakers, perde anche Gallinari

Sono due sorprese a chiudere il quadro delle prime gare di playoff Nba. Entrambe le teste di serie numero 1, infatti, iniziano con una sconfitta: i Milwaukee Bucks, nonostante i 31 punti e i 17 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo, perdono 110-122 contro gli Orlando Magic, guidati dai 35 punti e dai 14 rimbalzi di Nikola Vucevic. I Los Angeles Lakers, invece, soccombono ai Portland Trail Blazers: 100-93 il punteggio per la squadra dell’Oregon, guidata come sempre da uno straordinario Damian Lillard da 34 punti. LeBron James registra una tripla-doppia da 23 punti, 17 rimbalzi e 16 assist, ma non basta per la vittoria.

Nella notte spicca la prestazione da 29 punti di Danilo Gallinari, ma è l’unico acuto degli Oklahoma City Thunder, che soccombono allo strapotere degli Houston Rockets: 123-108 il risultato finale, 37 i punti di James Harden. Inizia bene invece Miami: Jimmy Butler mette a segno 28 punti nel 113-101 inflitto agli Indiana Pacers.

OMNISPORT | 19-08-2020 09:30