NBA: Lakers sconfitti, James fa mea culpa

Nel big match della notte, Miami si impone sui LA Lakers 96-94 nella rivicinta delle ultime Finals NBA. James in evidente difficoltà: 19 punti (7/21). Bene Butler: 24 punti e 8 rimbalzi. L’assenza, tra i gialloviola, di Davis si fa sentire.

Il 23 dei LA Lakers fa mea culpa ma guarda già avanti: “Non avere AD (Davis, ndr) per tanto tempo e una cosa nuova, non ci era mai accaduta. E’ tempo che mi adatti alla nuova situazione e capire come posso essere più efficace. E’ ora di fare un passo avanti”, le sue parole riportate da ESPN.

OMNISPORT | 21-02-2021 09:08