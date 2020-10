NBA, Lakers troppo forti: resa Miami

I Los Angeles Lakers intravedono l’Anello. In gara 2 delle Finals NBA i gialloviola hanno strapazzato Miami Heat portandosi sul 2-0. Il risultato finale di 124-114 non la dice tutta sullo strapotere dei californiani, che hanno approfittato anche delle pesanti assenze tra gli avversari di Bam Adebayo e Goran Dragic, che non hanno recuperato dagli infortuni subiti in gara 1.

Straripanti le prove di Lebron James (33 punti, 9 rimbalzi e 9 assist) e di Anthony Davis (32 punti e 14 rimbalzi). A Miami non è bastato un generosissimo Jimmy Butler, autore di 25 punti, 8 rimbalzi e 13 assist, Los Angeles è stata avanti per tutto il corso della partita giocando sul velluto nonostante il “contenuto” +10 finale.

Nella notte italiana di domenica gara 3 a Miami che potrebbe avvicinare ulteriormente i Lakers ad un trionfo atteso da dieci anni.

OMNISPORT | 03-10-2020 09:27