NBA, le regole del tour de force

Il 30 luglio l'NBA riprenderà la stagione. 22 squadre (su un totale di 30) si ritroveranno ad Orlando per un vero e proprio tour de force. L'NBA ha fatto sapere (anche per tranquillizzare i giocatori, preoccupati per il maxi ritiro) che 14 delle 22 squadre coinvolte saranno eliminate entro 53 giorni. Le finaliste resteranno ad Orlando per un massimo di 82 giorni.

Ogni roster sarà massimo di 17 giocatori. A fine giugno ci sarà una settimana per permettere degli scambi tra le varie franchigie. Nell post season, in caso di giocatore positivo, la squadra potrà sostituirlo con un altro.

SPORTAL.IT | 12-06-2020 07:40