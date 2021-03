NBA, LeBron James fuori per diverse settimane

C’è preoccupazione in casa Lakers per sapere quanto tempo starà fuori LeBron James dopo l’infortunio alla caviglia rimediato nella gara di sabato contro Atlanta. Secondo il portale “The Athletic” il giocatore starà fuori per diverse settimane.

Per il momento gli esami hanno escluso fratture ma la risonanza ha rilevato una forte distorsione alla cavglia. Si parla comunque di almeno un mese di stop per poi avere di nuovo il numero 23 per la fase finale della stagione e in vista dei play off che scatteranno a partire dal 22 maggio.

OMNISPORT | 22-03-2021 19:07