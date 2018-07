NBA, LeBron James ha scelto i LA Lakers

Niente telenovela, questa volta LeBron James ha preso la decisione circa il proprio futuro in poco, pochissimo tempo. Come riportato da ESPN, il Re ha accettato la corte dei LA Lakers. Attraverso la sua agenzia (Klutch Sports Group), l'ormai ex stella dei Cleveland Cavs ha ufficializzato la sua scelta di indossare la mitica casacca gialloviola.

Si lega ai LA Lakers con un contratto di quattro anni, per una cifra complessiva pari a 154 milioni di euro. Si tratta dell'accordo di più lunga durata da quando si è affacciato al mondo NBA (con Miami, nel 2010, aveva firmato un triennale).

"Grazie Northeast Ohio per un'incredibile quarta stagione. Questa sarà sempre casa mia", le parole, via Instagram, del 14 volte All-Star NBA. Una scelta logica quella di James. Molti dei suoi "affari" extra campo hanno sede a Hollywood. Merito anche a Magic Johnson che, recentemente, aveva fatto sapere che, se non fosse riuscito a portare un big ai Lakers, si sarebbe fatto da parte. La franchigia non ha nessuna intenzione di fermarsi a LeBron. Nel mirino c'è anche Leonard, asso dei San Antonio Spurs. L'idea è quella di fare dei LA Lakers la vera, grande, alternativa ai Golden State Warriors, campioni in carica NBA.

Con l’approdo a Hollywood del Re, cambia anche il panorama della NBA. L’Ovest diventa ancor più interessante e, soprattutto, i LA Lakers tornano a competere per l’anello (non accadeva dai tempi di Kobe Bryant).

“LeBron, sei tornano a casa e hai raggiunto l’obiettivo finale (anello NBA). Nient’altro che apprezzamento e gratitudine per tutto ciò che hai fatto con la casacca dei Cavaliers. Aspettiamo, con impazienza, il giorno del ritiro della maglia numero #23 dei Cavs”, le parole di Dan Gilbert, patron della franchigia.

SPORTAL.IT | 02-07-2018 07:40