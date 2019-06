NBA, Leonard è l'MVP delle Finals

Se Toronto è Campione NBA 2019, buona parte del merito va a Leonard. L'asso dei Raptors (arrivato in Canada la scorsa estate) ha disputato delle Finals eccezionali, con 28,5 punti e 9,8 rimbalzi di media contro i fortissimi Warriors.

Ovvio che il titolo di MVP delle Finals finesse nelle mani di Leonard. E' la seconda volta che viene premiato come miglior giocatore delle Finals. Gli era già accaduto nel 2014, quando giocava per i San Antonio Spurs. E' il 12esimo giocatore NBA a vincere il titolo di MVP delle Finals almeno due volte. James, reduce dalla non eccelsa stagione ai LA Lakers, l'ha vinto in tre occasioni.

SPORTAL.IT | 14-06-2019 08:48