NBA, Leonard incontra i Raptors

E' il free-agent più desiderato del mondo NBA. Leonard sta per decidere il proprio futuro. Conclusi i meeting con LA Clippers e LA Lakers (formerebbe un trio da sogno con James e Davis), Il "2" sta per incontrare i Raptors.

A Toronto ha vinto l'anello NBA ma, in realtà, nessuno conosce ancora le intenzioni di Leonard. Intanto Wanamaker ha firmato per i Celtics e i 76ers hanno offerto un contratto da 190 milioni di dollari, per i prossimi cinque anni, alla propria stella Simmons.

SPORTAL.IT | 03-07-2019 07:23