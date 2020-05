NBA, Marks frena sul ritorno di Durant

Durant è ai box dall'inizio della stagione per il noto infortunio al tendine d'Achille. A causa del Covid-19, l'NBA potrebbe riprendere in estate. Da qui le tante voci su un possibile rientro di KD con la sua nuova maglia dei Nets.

Tuttavia, Marks, dg della franchigia di New Jersey, ha frenato su un possibile ritorno in campo della stella dei Nets: "E' una domanda da 110 milioni di dollari. Non forzeremo mai un suo ritorno. Quando sarà il momento, tornerà al 100%",

SPORTAL.IT | 06-05-2020 07:47