Ettore Messina è nuovamente in corsa per diventare head coach di una franchigia NBA. I Toronto Raptors stanno vagliando la possibilità di ingaggiarlo come allenatore. L'ex CT della Nazionale ha fatto un nuovo incontro con la frnachigia giovedì scorso.

Secondo TSN, oltre a Messina, la dirigenza dei Raptors starebbe trattando anche con Nick Nurse, ben noto ai Raptors (è assistant coach della squadra dal 2013). La decisione finale è attesa nel giro di pochi giorni.

SPORTAL.IT | 11-06-2018 07:45