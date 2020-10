NBA, Miami non muore mai: le Finals continuano

L’appassionante e lunghissima stagione NBA sembra non voler finire mai. I Los Angeles Lakers hanno infatti fallito un altro match point, perdendo gara 5 delle Finals contro i Miami Heat, vittoriosi per 111-108. Nella notte italiana di domenica i gialloviola avranno un’altra occasione per conquistare un Anello che manca da dieci anni, ma a questo punto gli equilibri sono sottilissimi anche dal punto di vista psicologico, vista l’impresa compiuta da Miami.

Sotto per due volte nell’ultimo minuto di gioco, la squadra di Erik Spoelstra si è aggrappata a un immensp Jimmy Butler, che con quattro punti (canestro e due liberi attaccando il ferro) nell’ultimo minuto ha portato i suoi sul +1 a 16.8 secondi dalla fine.

I Lakers hanno avuto il possesso per vincere la partita, ma Danny Green ha spedito sul ferro un tentativo di tripla e sul rimbalzo offensivo Markieff Morris ha sbagliato completalemente la misura del passaggio verso Anthony Davis.

Sulla rimessa, poi, Tyler Herro ha subito fallo e segnato successivamente i due liberi che hanno fissato il risultato.

OMNISPORT | 10-10-2020 09:28