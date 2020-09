NBA, Miami si porta sul 2-0 contro Boston

Anche il secondo atto della finale di conference ad Est tra Miami e Boston sorride agli Heat. Sotto di 17 punti nel secondo quarto, la squadra di Butler recupera lo svantaggio e si impone con il risultato finale di 106-101.

Ottima prova, in casa Miami, di Adebayo, autore di 21 punti. BUtler non in grande spolvero ma decisivo nel finale di partita con tre recuperi importantissimi. Ora Miami si trova sul 2-0 nella serie e vede più vicino il sogno Finals.

OMNISPORT | 18-09-2020 07:12