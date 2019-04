NBA, Milwaukee chiude i conti

Due le partite valide per i play-off NBA disputate nella notte. Grande prova di forza di Milwaukee che, in gara 4, travolge Detroit (127-1904), chiudendo la serie sul 4-0. Solita impressionante prova di Antetokounmpo (41 punti).

Prestazione d'orgoglio di Utah che, in gara 4, riesce a sorprendere Houston (107-91), assicurandosi la prima vittoria nella serie (3-1 per i Rockets al momento). Decisivo Mitchell. L'asso dei Jazz segna 31 punti. Non basta un Harden da 30 punti (8/19 dal campo).

SPORTAL.IT | 23-04-2019 07:19