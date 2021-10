Nba, Nash conferma: "In casa giocheremo senza Irving"

In Nba tiene banco il caso Irving. Il giocatore dei Nets ha deciso di non vaccinarsi e per il team di Brooklyn non è certo una bella notizia, specialmente perché Durant e compagni puntano al titolo e con l’ex Cavaliers a metà impiego sarà dura.

Steva Nash conferma la scelta di Irving e afferma: “Non possiamo che riconoscere il fatto che non può giocare nelle partite casalinghe e quindi dobbiamo abituarci a fare a meno di lui quest’anno”. Vediamo se Irving cambierà idea nel corso della stagione.

OMNISPORT | 11-10-2021 00:01