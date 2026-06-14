NBA, New York Knicks campioni: altra rimonta su San Antonio in gara5, Brunson MVP. Arrestato il "Barba" Harden

La formazione della Grande Mela è la prima a completare la "doppietta": dopo la coppa, arriva l'anello. Battuti gli Spurs di Wembanyama. Disavventura per l'asso di Cleveland.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non c’è bisogno di altre sfide: le NBA Finals si chiudono in gara5, segnata dall’ennesima, clamorosa rimonta dei New York Knicks sui San Antonio Spurs, che due giorni fa erano stati etichettati poco elegantemente da Charles Barkley come “la squadra più stupida della Lega”. Anche nella quinta partita della serie i texani, guidati da Victor Wembanyama, sono stati capaci di dilapidare un cospicuo vantaggio. E i newyorchesi, trascinati dall’MVP Jalen Brunson, autore della solita prestazione monstre – 45 punti, molti dei quali realizzati nei momenti che più contavano – ne hanno approfittato per chiudere i conti: 90-94.

New York Knicks, doppietta Cup-Anello: Spurs ancora ko

Col titolo riportato a New York dopo 53 stagioni (il terzo nella storia di NY dopo i trionfi nel 1970 e nel 1973), la squadra guidata da Mike Brown è stata la prima a completare il “Double”, la doppietta tra NBA Cup e Anello. Curiosamente, in entrambe le finali i Knicks hanno avuto ragione degli Spurs. San Antonio, squadra dall’età media giovanissima, si è confermato un complesso potenzialmente esplosivo, con giocatori come Wembanyama (19 punti in gara5), Harper (25) e Champagnie (14) in grado di fare la differenza. È mancata l’esperienza, la capacità di trasformare in vittorie le qualità a disposizione. Ma il quintetto di Mitch Johnson, assistito dall’eterno presidente Gregg Popovich, avrà tempo per rifarsi.

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Ennesima rimonta su San Antonio, è festa nella grande Mela

Anche nella quinta e decisiva partita della serie, giocata in casa di San Antonio che aveva chiuso la regular season con un record migliore, il copione è stato più o meno lo stesso di tutte (o quasi) le sfide delle Finals. Spurs avanti, anche di 15 lunghezze, e New York a inseguire. La svolta alla fine del terzo parziale. Brunson si arrabbia dopo un “Flagrant” non fischiato a Wembanyama, entra in trance agonistica e non sbaglia praticamente più nulla. “Wemby”, invece, va in tilt e nel finale fallisce persino due liberi pesantissimi. Vince New York e piovono lacrime: “Visto, i miei Knicks sanno vincere”, piange Brunson. Nella Grande Mela, invece, esplodono i festeggiamenti per un titolo atteso per oltre cinque decenni.

Harden arrestato (e subito rilasciato) per porto d’armi illegale

In Texas non è andata in scena soltanto la quinta e ultima sfida delle finali. Nella vicina Houston un protagonista mancato delle sfide per il titolo, James Harden, eliminato in quattro partite coi suoi Cleveland Cavaliers proprio da New York nelle finali della Eastern Conference, è stato addirittura arrestato. Il “Barba” è stato fermato per possesso di un’arma non legalmente riconosciuta ed è stato preso in custodia in custodia dall’Harris County District Clerk’s Office. Dopo aver pagato la cauzione richiesta di 100 dollari, la stella dei Cavs è stata immediatamente rilasciata. Il caso, però, verrà ripreso il prossimo 22 giugno.