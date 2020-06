NBA, niente ritorno in Italia per Belinelli

Belinelli non ha nessuna intenzione di lasciare l'NBA. La guardia, classe 1986, attualmente indossa la casacca dei San Antonio Spurs ma, al termine della stagione in corso, sarà free agent e dovrà guardarsi attorno. Tuttavia, niente ritorno in Italia.

"Mi sto guardando in giro, conto di avere delle opportunità. Oggi sto pensando solo all'NBA. E' e resta la mia prima scelta", le sue, chiarissime, parole a La Repubblica. L'azzurro ha confermato anche la sua presenza al pre-olimpico del prossimo anno.

SPORTAL.IT | 01-06-2020 09:24