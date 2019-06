NBA, niente Space Jam 2 per Curry

Conclusa, amaramente, la stagione NBA, Curry ha fatto sapere che non parteciperà a Space Jam 2, pellicola molto attesa (in uscita nell'estate del 2021) con Re James protagonista assoluto. Il talento dei Warriors ha altre priorità.

"Ne abbiamo parlato tanto ma ho rifiutato per problemi di tempo per alcune cose che avevo già in programma. Non sarei riuscito a rispettare l'impegno", ha spiegato la stella di Golden State. Sarà nella pallicola, invece, l'altra stella dei Warriors, ossia Thompson.

SPORTAL.IT | 24-06-2019 07:24