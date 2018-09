NBA, Nowitzki incorona Doncic

Nowitzki, leggenda dei Dallas Mavs, ha parlato, a 105TheFan Radio, di Doncic, nuova giovane stella del basket NBA: “Un talento incredibile. La sua visione di gioco e le sue doti di passaggio non le ho mai viste in un ragazzo di 20 anni”.

Il veterano dei Mavs (vincitore di un anello a Dallas) dà un consiglio all’ex Real Madrid: “Il primo anno in NBA è complicato. Faremo di tutto per aiutarlo a migliorare e ad adattarsi per vedere il miglior Doncic nel giro di una o due stagioni”.

SPORTAL.IT | 13-09-2018 07:10