L'NBA, ferma dallo scorso 12 marzo, non ha nessuna intenzione di smettere di sperare di poter salvare la stagione in corso (le perdite economiche per la lega sarebbe enormi, soprattutto a livello di contratti televisivi).

L'ultima indiscrezione parla di una nuova possibile data per il ritorno in campo. L'ipotesi al vaglio sarebbe quella di provare a tornare a giocare a partire dal prossimo 1 luglio e chiudere la stagione in pieno settembre.

SPORTAL.IT | 25-03-2020 07:38