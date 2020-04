NBA, pace fatta tra Gobert e Mitchell

Gobert è stato il primo positivo al Coronavirus in NBA. Il suo comportamento non è piaciuto a molti, in particolare al compagno di squadra ai Jazz Mitchell ( il francese ha scherzato e toccato i microfoni prima di una conferenza stampa, quando non sapeva di essere positivo).

Mitchell è risultato anch'egli positivo dopo qualche giorno dal francese. Tra i due ci sono stati momenti di gelo ma, ora, la tempesta pare passata: "Vero che non abbiamo parlato per un po' di tempo ma ora siamo pronti a lasciarci tutto alle spalle e tornare a vincere insiene", le parole di Gobert via social network.

SPORTAL.IT | 13-04-2020 08:03