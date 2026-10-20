Scatta nella serata italiana la stagione NBA, con tante contender a Est e l'Ovest che vivrà sulla solita sfida tra OKC e Spurs. Fontecchio unico italiano nella lega.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Preparate i popcorn, perché questa non sarà una stagione come le altre. Perché in NBA ormai non esistono più regole convenzionali: dopo 8 stagioni con 8 squadre differenti arrivate a conquistare l’anello (dal 2019 in poi hanno vinto in rapida successione Raptors, Lakers, Bucks, Warriors, Nuggets, Celtics, Thunder e Knicks), chissà che non ci sia posto per una nona squadra, che tutti indicano chiaramente nei San Antonio Spurs. Che a giugno si sono fermati a un passo dalla vetta, dopo aver estromesso OKC e dopo aver dilapidato l’impossibile contro i Knicks, mandati chiaramente in missione dal destino. Ma a Est il mucchio è divenuto ancora più selvaggio, e ripetersi sarà un problema per i campioni in carica. Di più: sarà un problema per tutti scendere a patti con gli Spurs.

LeBron e Giannis, l’Est in cerca di un nuovo Re

Fare previsioni in NBA è sempre azzardato, ma di motivi per gustarsi la stagione che scatterà alle 21 italiane con la sfida tra Celtics e Pistons ce ne sono a bizzeffe. Intanto quella alle porte è la stagione numero 24 di LeBron James in carriera: a dicembre le candeline sulla torta saranno 42, ma lui non lo sa (o fa finta di non saperlo) e ha persino deciso di tornare sulla costa Est, non nella “sua” Cleveland ma a Philadelphia, pronta ad andare all in potendo contare anche su Jaylen Brown, oltre a Tyrese Maxey, VJ Edgecombe e Joel Embiid, sul quale al solito penderà la spada di Damocle della condizione fisica (se resterà integro, allora occhio ai Sixers, altrimenti potrebbe essere il solito fuoco di paglia).

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Chiaro che Lebron a Phila ha spostato equilibri e attese verso Est, dove è rimasto Giannis Antetokounmpo, che s’è spinto però al sud della Florida per provare a riportare in auge i Miami Heat (che fino all’ultimo hanno sperato che tornasse anche James, invano). A Miami è di stanza anche l’unico italiano della pattuglia NBA: Simone Fontecchio a 30 anni sente che questa può essere la stagione della maturità, con Spoelstra deciso a dargli minuti e fiducia.

Haliburton e Leonard, due uomini in missione

Detto che NY ha mantenuto per intero il core che l’ha portata al titolo (ma con qualche malumore per via di rinnovi non ancora arrivati), e detto che i Celtics restano comunque una squadra da primi posti, occhio ai Pacers, che ritrovano dopo un anno saltato per intere Tyrese Haliburton, la ragione per la quale nel 2025 si sono ritrovati alle Finals contro OKC. Indiana la mina vagante? Possibile, eccome se possibile.

Senza dimenticare Toronto: i Raptors hanno riaccolto Kawhi Leonard, colui che nell’unico anno trascorso in Canada aveva avuto la forza per spingere la franchigia verso un clamoroso titolo (seppur facilitato dagli infortuni di Durant e Thompson nelle Finals disputate contro i Warriors). Con un roster giovane ma già affidabile accanto, se il californiano dovesse trovare continuità è giusto considerare i Raptors un’altra squadra da tenere d’occhio. Pistons, Cavaliers e (udite udite) Wizards le possibili outsider in una conference che si mostra competitiva come forse mai lo era stata prima d’ora.

L’Ovest è meno selvaggio, Wemba vuole colonizzarlo

A Ovest, dopo anni in cui la concorrenza era spietata in ogni direzione, il substrato appare verosimilmente più povero. OKC e San Antonio viaggiano su frequenze troppo elevate, per tutti: saranno loro a giocarsi il posto alle Finals, come già avvenuto quest’anno, con gli Spurs che pure stavolta partiranno con più certezze e maggiore esperienza (ma i Thunder hanno sete di rivincita, già a partire dal confronto in programma nella notte italiana).

Partono più indietro Rockets e Wolves, che in altri momenti avrebbero avuto argomenti serissimi per puntare alle prime posizioni, mentre Nuggets e Lakers non offrono le adeguate garanzie che si richiedono a contender degne di tal nome, al netto della presenza di Jokic e Doncic a roster.

L’età non gioca a favore di Warriors e Trail Blazers, anche se Curry a 38 anni è ancora un fattore e la combo Lillard-Morant a Portland potrebbe rivelarsi esplosiva in tutti i sensi (evitate però i fraintendimenti: Morant da un paio d’anni ormai non mostra più video con le pistole sui suoi profili social… che abbia davvero messo la testa a posto?). Anche Irving non è più giovanissimo, ma Dallas gli ha messo la palla in mano per aiutare la risalita.

Previsioni e dintorni: i favoriti per i premi individuali

Chiosa finale: Wembanyama MVP è più di un’ipotesi (difensore dell’anno non è nemmeno quotato), il Rookie of the Year se lo giocheranno Cameron Boozer (già factotum degli Hornets) e Caleb Wilson dei Bulls, mentre per il sesto uomo dell’anno Ajay Mitchell dei Thunder ha già fatto spazio in vetrina.

Volete un nome che stupirà? Brandon Miller agli Hornets diventerà l’uomo in missione, candidato numero uno al premio di MIP (il più “migliorato” della lega), specie adesso che non c’è più LaMelo Ball, passato a Minnesota. Ma occhio anche a Sergio de Larrea, nuovo play dei Mavs. Perché il centro gravitazionale si è spostato verso l’Europa, e non è un caso che gli americani vogliano venire a fare la lega anche di qua dell’Oceano.