NBA, Pau Gasol si accorda con i Blazers

Niente ritiro, Pau Gasol (reduce da un problema al piede) ha trovato un accordo con i Portland Trail Blazers. Contratto di un anno per il lungo spagnolo che percepirà uno stipendio pari a 2,9 milioni di dollari (come rivelato da ESPN).

Per il 39enne Pau Gasol, la prossima, sarà la sua 19esima stagione in NBA. Ai tempi in cui indossava la casacca dei LA Lakers, al fianco di Bryant, ha vinto due titoli NBA (2009 e 2010). Giocherà ora al fianco di Lillard.

SPORTAL.IT | 25-07-2019 07:56