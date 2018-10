NBA, per i Warriors anello e vittoria

Nella notte è iniziata, ufficialmente, la regular season NBA 2018/19. Festa per i Warriors. Dopo la consegna dell'anello quali Campioni NBA della passata stagione, Golden State si è sbarazzata di OKC: 108-100 in finale con 32 punti di Curry e 27 di Durant.

Inizia con il piede giusto la stagione anche dei Celtics. Battuti i 76ers con un secco 105-87. Bene Tatum (23 punti), in difficoltà Irving (solo sette punti, 2/14 al tiro). Nuovamente in campo, dopo il lungo infortunio, Hayward (10 punti in 25 minuti).

