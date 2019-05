Proseguono i play-off NBA. In un Wells Fargo Center caldissimo, Philadelphia si è imposta in gara 3 (116-95 il finale) nella sfida, valida per le semifinali ad Est, con Toronto. Ora i 76ers sono in vantaggio 2-1 nella serie.

Grandissima prova di Embiid, autore di 33 punti (9/18 al tiro): "Non ho forzato nulla", le parole del lungo di Phila. Dall'altra parte non sono bastati i 33 punti del solito Leonard. Gara 4 è in programma ancora in casa dei 76ers.

SPORTAL.IT | 03-05-2019 07:11