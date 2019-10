Prosegue la pre-season NBA, in vista del via della regular season (22 ottobre). Bel successo di Philadelphia che si sbarazza di Detroit con un secco 106-86. Bene Embiid, autore di 24 punti in 22' di impiego.

Successo anche di Minnesota ai danni di Indiana (119-111). Brilla, in maglia T'Wolves, la stella Towns con 33 punti a referto. Infine, Boston si sbarazza di Cleveland (118-95, 30 punti di un eccellente Edwards).

SPORTAL.IT | 16-10-2019 07:21