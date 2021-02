NBA, Popovich ironizza sulla presenza di Curry all'Olimpiade

Gregg Popovich tecnico degli Spurs e della Nazionale di Basket USA si diverte sempre a fare battute. L’ultima ha avuto per ogetto Curry a seguito della partita vinta dai Golden State Warriors contro i San Antonio Spurs.

In conferenza stampa Steve Kerr, coach di Golden State e assistente di Pop in Nazionale ha detto sul tecnico: “A fine partita mi ha detto che stava prendendo in considerazione Steph per la squadra olimpica ma dopo il modo in cui lo ha messo in imbarazzo, è probabile che venga escluso”.

Ovviamente si tratta di una battura e di uno scherzo visto che “Curry è stato infatti protagonista di una prestazione da 32 punti”

OMNISPORT | 10-02-2021 11:58