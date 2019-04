NBA, Popovich scherza sul proprio futuro

I San Antonio Spurs sono usciti al primo turno dei play-off (per mano dei Denver Nuggets). Popovich, coach della franchigia texana dal lontano 1996, è in scadenza di contratto e, al momento, non è ancora certo il suo futuro.

Lo stesso Pop ha scherzato su cosa farà nei prossimi mesi: "Sto negoziando con tre franchigie, Positano, Portofino e gli Spurs", la risposta del cinque volte Campione NBA ad una domanda di Finger. La maggior parte degli addetti ai lavori sono certi che Popovich resterà a San Antonio.

SPORTAL.IT | 30-04-2019 08:50