NBA, Portland vola sul 2-0

Prosegue la magia dei play-off NBA. Grazie a 29 punti di Lillard e 33 punti di McCollum, Portland batte OKC (114-94) e si porta sul 2-0. Con uno strepitoso Leonard (37 punti), Toronto reagisce e vince gara 2 con Orlando (111-82). Ora la sfida è in perfetta parità (1-1).

Dopo aver perso gara 1, Denver si porta a casa il secondo atto della serie contro San Antonio. I Nuggets, con 21 punti e 13 rimbalzi di Jokic, si impone per 114-105 (8 punti per Belinelli). Serie che torna quindi in parità (1-1).

SPORTAL.IT | 17-04-2019 07:14