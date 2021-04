Nba, preoccupa l'infortunio di Kevin Durant

Una serataccia per i Nets, non solo per la sconfitta contro i Miami Heat. Il team di Brooklyn ha perso anche Kevin Durant dopo appena 4′ dall’inizio del match. Il 2 volte MVP delle finali ha sentito dolore alla gamba sinistra, la stessa che l’ha costretto a 23 partite di stop.

Al momento si pensa a una contusione alla coscia sinistra: “Kevin ha dolore, non sappiamo l’entità dell’infortunio – dice a fine gara Steve Nash -. Vedremo come si sente domani. Non so se fare qualche esame, vediamo quello che dirà lo staff medico”.

