NBA Preseason: Miami Heat - New Orleans Pelican 92-114

Non manca molto al 22 Dicembre quando si alzerà il sipario sulla nuova stagione NBA. A poco meno di una settimana dal via, la preseason prosegue senza sosta e tutti i team si stanno preparando al meglio per arrivare all’atteso appuntamento nella migliore condizione possibile.

Non fa eccezione Miami che nella notte è stata sconfitta da New Orleans grazie ad un più che ispirato Zion Williamson, autore di 26 punti e 11 rimbalzi. Ad onor del vero, bisogna anche riconoscere che il coach Erik Spoelstra, ha preferito lasciare a riposo Jimmy Butler, Goran Dragic e Andre Iguodala, e limitare i minuti di Bam Adebayo.

Questo non toglie nulla alla bella vittoria dei Pelicans, trascinati come detto da Zion Williamson, risultato subito imprendibile, in forma fisica eccellente e aggressivo. Queste le sue parole cariche di gioia, rilasciate ad ESPN dopo l’ottima prova di questa notte: “Finalmente sono potuto restare in campo per tanti minuti di fila, è stato bello poterlo fare ancora“, così Zion. “Lo scorso anno credo di aver finito una partita in campo forse tre o quattro volte al massimo, quando ho visto lo zero sul cronometro ho pensato che era passato un bel po’ dall’ultima volta. I tiri liberi? So che quest’anno andrò in lunetta tante volte, devo farmi trovare preparato“.

OMNISPORT | 15-12-2020 13:24