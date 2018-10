NBA, primo sorriso per Belinelli

Tante le gare di regular season NBA disputate nella notte. Sorride San Antonio che batte Minnesota 112-108 (10 punti per Belinelli, in campo anche il "ribelle" Butler). Indiana piega Memphis (110-83) mentre Milwaukee ha la meglio nella sfida con Charlotte (113-112). Orlando batte Miami (104-101). Bene Detroit (103-100 su Brooklyn).

Toronto, con 24 punti di Leonard, supera Cleveland (116-104). New York si sbarazza di Atlanta (126-107) mentre Houston si arrende a New Orleans (131-112). Super Utah con Sacramento (123-117). Vittoria anche per Phoenix (121-100 su Dallas). I LA Clippers, nonostante i 16 punti di Gallinari, perdono con Denver (107-98).

SPORTAL.IT | 18-10-2018 07:35