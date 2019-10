NBA, primo sorriso per Golden State

Tante le gare di regular season NBA disputate nella notte. Houston, con 40 punti di Harden e 21 dell'ex Westbrook, si è sbarazzata di OKC (116-112, 17 punti di Gallinari). Sette punti di Belinelli nel successo di San Antonio su Portland (113-110).

Grazie a 26 punti di Curry, Golden State ha battuto New Orleans (134-123, due punti di Melli). Prima vittoria stagionale per i Warriors. Bene Toronto (104-95 su Orlando). Cade Chicago contro New York (105-98). Vittoria al fotofinish per Philadelphia (105-103 su Atlanta). Infine, con 30 punti di Leonard, i LA Clippers hanno piegato Charlotte (111-96).

SPORTAL.IT | 29-10-2019 07:50