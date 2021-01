NBA, problema Covid per Boston: salta un'altra partita

Non accenna a fermarsi l’emergenza Coronavirus intorno ai Boston Celtics. I biancoverdi si erano visti nella necessità di rinviare la partita contro i Miami Heat a causa di diverse positività nel proprio roster, ma lo stesso avverrà anche per la programmata sfida di mercoledì notte contro i Chicago Bulls.

La franchigia del Massachusetts ha fermi per positività Jayson Tatum e i due Williams, e ora attende di conoscere quale sia il proprio destino in vista del weekend. Sabato e domenica sono infatti previste le sfide interne contro Magic e Knicks, ma si attende di capire se la quarantena sarà finalmente alle spalle in occasione del back-to-back del TD Garden.

OMNISPORT | 12-01-2021 22:18