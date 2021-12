NBA, Rajon Rondo passa dai Lakers a Cleveland

31-12-2021 17:59

Rajon Rondo passa dai Los Angeles Lakers ai Cleveland Cavaliers per colmare il vuoto lasciato da Ricky Rubio, che salterà il resto della stagione a causa della rottura del crociato del ginocchio. Per il 35enne play nativo di Louisville i Cavs sono la sua nona squadra in carriera nella BBA dopo Boston, Dallas, Sacramento, Chicago, New Orleans, Lakers, Atlanta, Los Angeles Clippers e di nuovo Lakers, coi quali nel 2020 ha vinto il suo secondo anello a 12 anni di distanza dal primo coi Celtics. Per i gialloviola di Lebron James ci sarà così uno spot in più nel roster per provare a sistemare una squadra che fino a questo momento non ha completamente convinto.

OMNISPORT