NBA: Rivers non è più il coach dei Clippers

Doc Rivers non è più il coach dei LA Clippers. Nonostante altri due anni di contratto garantiti, l’allenatore non proseguirà la sua avventura alla guida della franchigia losangelina. Fatale l’eliminazione ai play-off ad opera di Denver.

“Grazie Clipper Nation per avermi permesso di essere il vostro coach e avermi aiutato a trasformare questa in una squadra vincente”, le parole dell’ormai ex coach. Il suo posto dovrebbe essere preso da Lue, suo assistente e Campione NBA con i Cavs di James.

OMNISPORT | 29-09-2020 07:52