NBA, Rivers: “Pensavo fosse finita”

L’NBA è pronta a ripartire. Anche i LA Clippers hanno deciso di tornare in campo, come ha spiegato coach Rivers: “I giocatori lo vogliono. Non vedono l’ora ma ieri è stata una giornata molto dura”, le sue parole a Fox Prime Ticket.

L’allenatore della franchigia ha ammesso di aver temuto che la stagione potesse non ricominciare: “Pensavamo che fosse finita”. Invece, tra poche ore, dopo una storica protesta, i giocatori NBA rimetteranno piede in campo.

OMNISPORT | 28-08-2020 07:16