NBA, ruggito LA Lakers

Tante le emozioni nella notte NBA. I LA Lakers, con 33 punti di James, piegano New Orleans (125-119) e tentano, disperatamente, di restare in corsa per un posto nei play-off. Miami, grazie a Wade (25 punti), supera Golden State (126-125). Wade, autore del canestro della vittoria, nel post match non ha trattenuto la gioia per quanto fatto in campo: "E' stato speciale per me. Bello riuscire a farlo davanti a tutti i ragazzi e ai fan", le sue parole a ESPN.

San Antonio brinda alla vittoria con 17 punti di Belinelli (105-93 su Detroit) mentre non bastano i 18 punti di Gallinari ai LA Clippers per avere la meglio su Utah (111-105). Da registrare anche la vittoria di Houston (118-113 ai danni di Charlotte), con 30 punti di Harden.

SPORTAL.IT | 28-02-2019 07:25