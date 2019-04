NBA, sconfitte per Gallinari e Belinelli

Male gli azzurri nella notte NBA. I LA Clippers perdono contro Houston (135-103), nonostante i 16 punti di Gallinari. Denver spazza via San Antonio (113-85). Espulso Popovich (dopo soli 63 secondi dall'inizio del match) e zero punti per Belinelli (0/5 al tiro).

Tra le altre sfide, bel successo di Toronto ai danni di Brooklyn (115-105). Philadelphia perde con Atlanta (130-122) mentre Boston regola Miami (112-102). Sorride anche Portland: 116-89 ai danni di Memphis. Cade Dallas, battuta da Minnesota (110-108).

SPORTAL.IT | 04-04-2019 07:18