NBA, si fa male Anthony Davis

Preoccupazione in casa dei Lakers. Una delle stelle della squadra NBA, Anthony Davis ha infatti riportato nell’ultimo match una fastidiosa infiammazione al tendine d’Achille della gamba destra.

Da tempo il campione sta convivendo con questo problema e ora sicuramente salterà la prossima gara con gli Oklahoma City Thunder. Non dovrebbero esserci ulteriori stop visto che secondo le prime analisi il tendine è comunque in buone condizioni: Davis avrebbe sentito un piccolo indurimento e per questo si fermerà per riprendersi al 100%.

OMNISPORT | 08-02-2021 10:59