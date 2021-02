NBA, si ferma Anthony Davis. Torna a marzo

Anthony Davis, da qualche settimana, è alle prese con un problema al tendine d’Achille. Il giocatore dei Lakers si è fermato nella recente sfida contro Dallas.

Secondo gli ultimi esami non si tratta di nulla di grave ed è scampato il pericolo della rottura tendinea. Per ora per lui viene prescritto solo un po’ di riposo e nelle prossime settimane verranno valutate le tempistiche di rientro.

A marzo, salvo imprevisti, la stella dei Lakers dovrebbe tornare sul parquet, a Gazzetta ha detto: “Mi sentivo bene, credevo di stare andando nella direzione giusta invece mi sono fatto male di nuovo. Gli infortuni fanno ovviamente parte del gioco, ma un infortunio così al tendine d’Achille richiede un’attenzione particolare. Stavolta proveremo una gestione ancora più intelligente, con ancora più terapie per cercare di tornare in campo il prima possibile”.

OMNISPORT | 16-02-2021 12:09