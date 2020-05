NBA, si lavora per la ripresa

Cresce l'ottimismo in seno all'NBA per una ripresa della stagione. Ancora non è certo se si concluderà la regular season o se si passerà direttamente ai play-off ma, come riporta ESPN, il commissioner Adam Silver è sempre più fiducioso circa la ripartenza del massimo campionato italiano.

Si starebbe lavorando per test standard per tutti i giocatori e per far disputare gli incontri in una o due località specifiche. Orlando e Las Vegas sono le due città che sarebbero al vaglio per diventare sede per la ripresa dell'NBA.

SPORTAL.IT | 13-05-2020 07:40